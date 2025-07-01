Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сообщил о очередной травме испанского полузащитника Родри Эрнандеса, которую тот получил во время поединка 1/8 финала Клубного чемпионата мира против Аль Хиляля. Английский клуб уступил со счетом 3:4 в дополнительное время и выбыл из турнира.

— Родри пожаловался на своё состояние. Он чувствовал дискомфорт, поэтому сейчас ему необходимо пройти медицинское обследование. Ожидается, что потребуется время для полного восстановления, — заявил Гвардиола после игры.

Напомним, в прошлом сезоне Родри уже получал серьезную травму — разрыв крестообразной связки, из-за чего он пропустил большую часть сезона 2023/24. Нынешняя ситуация вызывает беспокойство, ведь испанец недавно только начал возвращаться к стабильной игровой форме.

Матч против Аль Хиляля стал последним для Манчестер Сити в текущем розыгрыше Клубного чемпионата мира. Команда не смогла завоевать ни одного трофея в 2025 году.