«Рома» на последних минутах лишила почитателей Серии А третьей сенсации в туре

Команда экс-хавбека «Динамо» была близка к тому, чтобы отобрать очки у фаворита

Фото - Серия А

В 12-м туре итальянской Серии А «Рома» в гостях одержала волевую победу над «Вероной».

Команда экс-хавбека «Динамо» Мигела Велозу была близка к тому, чтобы отобрать очки у фаворита. Счет открыл Давидович.

Однако сразу после этого поляк из героя превратился в антигероя. Футболист заработал удаление.

В большинстве «волки» еще до перерыва сравняли счет силами Дзаньоло. А на последних минутах матча Вольпато и Эль-Шаарави вырвали победу.

«Рома» набрала 25 очков и на один пункт обошла «Лацио» и «Интер». Отставание от «Милана» – также один пункт.

Серия А, 12 тур

«Верона» – «Рома» 1:3

Голы: Давидович, 27 – Дзаньоло, 45+1, Вольпато, 88, Эль-Шаарави, 90+2

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Хин, 46), Гюнтер, Давидович, Депаоли, Велозу (Маньяни, 68), Тамез, Онгла (Сулемана, 86), Анри (Джурич, 78), Каллон (Лазанья, 46).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини (Матич, 66), Рожер, Кристанте (Эль-Шаарави, 46), Пеллегрини, Камара (Шомуродов, 83), Дзаньоло (Вольпато, 57), Абрахам, Залевски (Белотти, 57).

Предупреждения: Чеккерини, Онгла, Хин – Кристанте

Удаление: Давидович