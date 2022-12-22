Экс-защитник МЮ: «Месси – лучший игрок всех времен. Роналду далек от его уровня»
Роналду еще ждет предложений от европейских клубов
Если не получится, то португалец отправится в Аль-Наср
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Португальский форвард Криштиану Роналду еще ждет предложений от европейских клубов, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, Роналду принял предложение от Аль-Насра, но пока решил сделать паузу. Португалец все еще надеется продолжить выступления в Европе.
Если предложений не будет, то Роналду в скором времени перейдет в Аль-Наср.
Известно, что Аль-Наср предложил Роналду 200 миллионов евро в год и контракт до 2025 года.
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