Роналду еще ждет предложений от европейских клубов

Если не получится, то португалец отправится в Аль-Наср

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Португальский форвард Криштиану Роналду еще ждет предложений от европейских клубов, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, Роналду принял предложение от Аль-Насра, но пока решил сделать паузу. Португалец все еще надеется продолжить выступления в Европе.

Если предложений не будет, то Роналду в скором времени перейдет в Аль-Наср.

Известно, что Аль-Наср предложил Роналду 200 миллионов евро в год и контракт до 2025 года.