Роналду на заметку. «Спортинг» продлил контракт с тренером
Роналду может пропустить следующий матч чемпионата мира-2022
Сантуш заявил, что у него есть план на подобный случай
01 декабря 18:25
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что лидер команды Криштиану Роналду может не сыграть в заключительной встрече группового этапа чемпионата мира-2022 со сборной Южной Кореи:
Посмотрим. В скором времени он начнет тренироваться. Его шансы сыграть – 50 на 50, если он возобновит тренировку в обычном режиме.
Мы заменяли Роналду в двух предыдущих матчах. У нас есть план на случай, если он не сможет сыграть. Нет такого игрока, которому было бы гарантировано все игровое время. Если бы у нас не было плана на такой случай, то у нас ничего бы не получалось.
Напомним, что Португалия досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022.
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