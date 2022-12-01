Роналду может пропустить следующий матч чемпионата мира-2022

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что лидер команды Криштиану Роналду может не сыграть в заключительной встрече группового этапа чемпионата мира-2022 со сборной Южной Кореи:



Мы заменяли Роналду в двух предыдущих матчах. У нас есть план на случай, если он не сможет сыграть. Нет такого игрока, которому было бы гарантировано все игровое время. Если бы у нас не было плана на такой случай, то у нас ничего бы не получалось.