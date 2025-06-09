Криштиану Роналду подтвердил, что не планирует менять клубную прописку в ближайшее время. Несмотря на многочисленные слухи о возможном возвращении в Европу, форвард остается в Аль-Насре.

— Моё будущее? В основном ничего не изменится. Останусь ли я в Аль-Насре? Да, — приводит слова Роналду авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Роналду с саудовским клубом действителен до 30 июня 2025 года, однако стороны уже начали переговоры о новом соглашении. По информации СМИ, клуб и власти Саудовской Аравии заинтересованы в продлении сотрудничества с португальцем, учитывая его глобальный имидж и спортивную форму.

Напомним, Роналду присоединился к Аль-Насру в январе 2023 года и уже провел 105 матчей, в которых забил 93 гола.

В выходные Роналду в составе сборной Португалии помог команде выиграть финал Лиги наций в серии пенальти против Испании (2:2, 5:3 пен).