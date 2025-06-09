Роналду назвал условие, которое позволит ему продолжить карьеру
Пока Криштиану наслаждается моментом
около 3 часов назад
40-летний нападающий Криштиану Роналду поделился мыслями о завершении своей профессиональной карьеры после финала Лиги наций между Португалией и Испанией.
Все прекрасно знают, сколько мне лет. Я уже близок к завершению карьеры. Но пока наслаждаюсь моментом. Если у меня не будет серьезной травмы, то продолжу играть, — заявил опытный бомбардир, слова которого передает инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, финал Лиги наций УЕФА завершился победой сборной Португалии. Основное время игры с Испанией закончилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались подопечные Роберто Мартинеса – 5:3. Роналду отметился одним из голов в составе своей команды.