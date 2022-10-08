Роналду недоволен главным тренером МЮ

При Тен Хаге португалец лишь раз сыграл со старта в матче АПЛ

Криштиану Роналду / Фото: ВВС

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен главным тренером команды Эриком Тен Хагом, сообщает The Times.

По информации источника, Роналду считает, что метод Тен Хага по подготовке игроков является не очень эффективным.

Отметим, что Роналду в нынешнем сезоне лишь раз вышел в стартовом составе команды на матч АПЛ.

Ранее также была информация, что Роналду хочет покинуть МЮ уже зимой.