Роналду: «Нынешним молодым игрокам все достается проще, им не приходится страдать»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался TalkTV, что не дает советы молодым игрокам.

Но нельзя их в этом винить, такова жизнь. Это новое поколение, новые технологии их отвлекают. Они слушают, но информация в одно ухо влетает, а из другого вылетает.

Меня это не удивляет, но в то же время мне жаль, что происходит так. Мне кажется странным, что они не берут пример с лучших, с тех, кто у них перед глазами. Я в свои 18-20 лет всегда равнялся на ван Нистелроя, Фердинанда, Кина, Гиггза – вот почему я добился такого успеха и так долго играю на высоком уровне. Я слежу за своим телом и своей головой.

Я не из тех, кто дает советы, я предпочитаю подавать пример. Я образец для подражания. Я прихожу каждое утро и делаю одно и то же. Я, пожалуй, первый, кто приходит на тренировку, и последний, кто уходит. Детали говорят сами за себя. И поэтому я и говорю, что предпочитаю подавать пример. Кто-то следует ему, кто-то – не особо. Но у вторых карьера не будет длинной, я думаю.

Многие поколения играли до 36-37. Нынешние играть так долго не будут».