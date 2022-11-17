Роналду: «Нынешним молодым игрокам все достается проще, им не приходится страдать»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался TalkTV, что не дает советы молодым игрокам.
«Я бы не сказал, что они не уважают опытных игроков, это не самое подходящее слово. Но сейчас другое время, у них другой менталитет. Разница – в чувстве голода. Все достается им проще, им не приходится страдать. И это касается не только «Манчестер Юнайтед», но и других команд. Молодые игроки сейчас не такие, как в мое время.
Но нельзя их в этом винить, такова жизнь. Это новое поколение, новые технологии их отвлекают. Они слушают, но информация в одно ухо влетает, а из другого вылетает.
Меня это не удивляет, но в то же время мне жаль, что происходит так. Мне кажется странным, что они не берут пример с лучших, с тех, кто у них перед глазами. Я в свои 18-20 лет всегда равнялся на ван Нистелроя, Фердинанда, Кина, Гиггза – вот почему я добился такого успеха и так долго играю на высоком уровне. Я слежу за своим телом и своей головой.
Я не из тех, кто дает советы, я предпочитаю подавать пример. Я образец для подражания. Я прихожу каждое утро и делаю одно и то же. Я, пожалуй, первый, кто приходит на тренировку, и последний, кто уходит. Детали говорят сами за себя. И поэтому я и говорю, что предпочитаю подавать пример. Кто-то следует ему, кто-то – не особо. Но у вторых карьера не будет длинной, я думаю.
Многие поколения играли до 36-37. Нынешние играть так долго не будут».
Роналду также рассказал о популярности в соцсетях.
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