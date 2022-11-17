Роналду: «Заметил, что в прессе меня стали чаще критиковать. Думаю, это из-за зависти»
Роналду – о популярности в соцсетях: «Я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить»
Форвард имеет 497 миллионов подписчиков в Instagram
17 ноября 08:10
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал talkTV о популярности в соцсетях.
«Это не только потому, что я хорошо играю в футбол. Остальное тоже имеет значение. Нужно быть харизматичным, да и хорошая внешность помогает.
Я не знаю истинной причины. Но я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить».
Роналду лидер в мире по подписчикам в Instagram. У него из 497 миллионов.
Также форвард высказался о критике.
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