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Роналду – о том, что его футболок купили больше, чем Месси: «Еще один рекорд в моем списке»

Форвард признался, что был доволен статистикой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 ноября 09:10
Роналду – о том, что его футболок купили больше, чем Месси: «Еще один рекорд в моем списке»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался TalkTV, что был доволен рекордными продажами футболок после перехода в МЮ, обойдя по этому показателю Лионеля Месси после его перехода в ПСЖ.

«Конечно, я был доволен.

Как вы знаете, я не гоняюсь за рекордами – это они гоняются за мной. И вот еще один в моем списке».


Интересно, что футболок Месси в ПСЖ все же продали больше, чем Роналду в МЮ по финальной статистике.

Также Роналду считает, что многие ему завидуют.

Андрей Усмонов
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Теги

Криштиану Роналду Лионель Месси

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