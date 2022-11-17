Роналду – о популярности в соцсетях: «Я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить»
Роналду – о том, что его футболок купили больше, чем Месси: «Еще один рекорд в моем списке»
Форвард признался, что был доволен статистикой
17 ноября 09:10
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался TalkTV, что был доволен рекордными продажами футболок после перехода в МЮ, обойдя по этому показателю Лионеля Месси после его перехода в ПСЖ.
«Конечно, я был доволен.
Как вы знаете, я не гоняюсь за рекордами – это они гоняются за мной. И вот еще один в моем списке».
Интересно, что футболок Месси в ПСЖ все же продали больше, чем Роналду в МЮ по финальной статистике.
Также Роналду считает, что многие ему завидуют.
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