Роналду – о том, что его футболок купили больше, чем Месси: «Еще один рекорд в моем списке»

Форвард признался, что был доволен статистикой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался TalkTV, что был доволен рекордными продажами футболок после перехода в МЮ, обойдя по этому показателю Лионеля Месси после его перехода в ПСЖ.

«Конечно, я был доволен. Как вы знаете, я не гоняюсь за рекордами – это они гоняются за мной. И вот еще один в моем списке».

Интересно, что футболок Месси в ПСЖ все же продали больше, чем Роналду в МЮ по финальной статистике.

Также Роналду считает, что многие ему завидуют.