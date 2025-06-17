Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду сделал символический жест, передав свою футболку с автографом президенту США Дональду Трампу. Это произошло через главу Европейского совета Антониу Кошту, который и вручил подарок американскому лидеру.

На футболке Роналду оставил надпись: Криш

Президенту Дональду Трампу, Играем за мир

В прошлом сезоне 40-летний нападающий провел 41 матч за свой клуб во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его текущий контракт действует до 30 июня 2025 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста в настоящее время оценивается в 12 миллионов евро.

В составе сборной Португалии Роналду недавно стал победителем Лиги наций сезона 2024/2025.