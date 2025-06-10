Сборная Португалии стала двукратным победителем Лиги наций, победив в финале сборную Испании. Матч длился более 120 минут — основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти победу одержала команда Роберто Мартинеса.

10 июня Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, сделал публикацию в соцсетях:

С Днём Португалии!

Напомним, 10 июня отмечается День Португалии, в честь поэта Луиш де Камоэнса, который умер в этот день в 1560 году.

В финальном матче Роналду получил травму и был заменён. Возможно, эта игра могла стать последней в его карьере за сборную, но официального подтверждения пока нет.

Контракт Криштиану с Аль-Насром действует до конца июня 2025 года, поэтому в ближайшее время ожидается ясность относительно его клубного будущего.