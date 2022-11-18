Роналду: «Возможно, для меня и для МЮ лучше начать новую главу»
Роналду: «У Португалии хорошее поколение футболистов, на ЧМ-2022 будем сражаться за победу»
Форвард верит в то, что его команда выиграет Мундиаль
18 ноября 10:15
Криштиану Роналду / Фото: FIFA
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду верит в победу своей команды на ЧМ-2022. Его цитирует Manchester Evening News.
«Я очень оптимистичен. У нас фантастический тренер и хорошее поколение футболистов. С нетерпением жду начала поездки на невероятный чемпионат мира.
Я мечтал о победе на чемпионате мира. Это будет сложно, очень сложно. Но все может быть. Конечно, мы будем соревноваться за победу».
В группе ЧМ-2022 Португалия сыграет с Уругваем, Ганой и Южной Кореей.
Ранее Роналду рассказал, когда планирует заканчивать карьеру.
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