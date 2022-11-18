Роналду: «У Португалии хорошее поколение футболистов, на ЧМ-2022 будем сражаться за победу»

Криштиану Роналду / Фото: FIFA

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду верит в победу своей команды на ЧМ-2022. Его цитирует Manchester Evening News.

Я мечтал о победе на чемпионате мира. Это будет сложно, очень сложно. Но все может быть. Конечно, мы будем соревноваться за победу».