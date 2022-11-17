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Роналду: «Верю, что ЧМ в Катере будет самым лучшим в истории»
Лидер сборной Португалии считает, что его команда способна играть в любых условиях
17 ноября 13:56
Криштиану Роналду / Фото - eurosport.frКапитан и главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью LiveScore поделился ожиданиями от ЧМ-2022 в Катаре.
«Климат не станет проблемой для меня. Как профессиональные футболисты, мы готовы, способны играть в любых условиях. Я предпочитаю теплую погоду. Я надеюсь, что это будет самый лучший чемпионат мира в истории. Я верю в это. Проведение этого турнира в начале сезона – совсем другое. Все команды будут в хорошей форме».
«Хорошо быть частью сборной, в которой есть сочетание молодых и опытных футболистов – разный возраст, разные характеры, разные мнения, разные подходы. Это один из важных аспектов в лучших командах мира. Что касается сборной Португалии, то считаю, что у нас хороший коллектив и тренер. ЧМ-2022 будет интересным турниром».
Также Роналду рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале ЧМ-2022.
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