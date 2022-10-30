Роналду во втором матче кряду вышел в старте – МЮ снова победил
В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома одолел «Вест Хэм».
Ранее изгнанный из первой команды МЮ Криштиану Роналду во втором матче кряду вышел в стартовом составе. С португальцем команда вновь добилась положительного результата.
Еще в первом тайме счет открыл Рэшфорд. Гол англичанина оказался единственным во встрече.
«Манчестер Юнайтед» набрал 23 очков и потеснил «Челси» с пятой строчки.
АПЛ, 14 тур
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 1:0
Гол: Рэшфорд, 38
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Эриксен (Фред, 79), Каземиро, Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Эланга (Мактомини, 61).
«Вест Хэм»: Фабианьски (Ареоля, 46), Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Даунс (Форнальс, 77), Бенрахма, Боуэн, Скамакка (Антонио, 57).
Предупреждения: Бруну Фернандеш – Скамакка, Соучек, Керер
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