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Роналду во втором матче кряду вышел в старте – МЮ снова победил

«Красные дьяволы» сумели воспользоваться осечкой «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 октября 20:11
Роналду во втором матче кряду вышел в старте – МЮ снова победил
Фото - AFP

В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома одолел «Вест Хэм».

Ранее изгнанный из первой команды МЮ Криштиану Роналду во втором матче кряду вышел в стартовом составе. С португальцем команда вновь добилась положительного результата.

Еще в первом тайме счет открыл Рэшфорд. Гол англичанина оказался единственным во встрече.

«Манчестер Юнайтед» набрал 23 очков и потеснил «Челси» с пятой строчки.

АПЛ, 14 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 1:0

Гол: Рэшфорд, 38

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Эриксен (Фред, 79), Каземиро, Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Эланга (Мактомини, 61).

«Вест Хэм»: Фабианьски (Ареоля, 46), Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Даунс (Форнальс, 77), Бенрахма, Боуэн, Скамакка (Антонио, 57).

Предупреждения: Бруну Фернандеш – Скамакка, Соучек, Керер

Сергей Стаднюк
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Вест Хэм

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