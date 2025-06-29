Криштиану Роналду заявил, что не планирует тренерскую карьеру после завершения выступлений на поле, однако заинтересован в развитии проектов в Саудовской Аравии.

Почему бы и нет? Это зависит от многих факторов и появления возможностей, – сказал нападающий Аль-Насра, отвечая на вопрос об инвестировании в спорт страны.

Я не обычный человек, если честно. У меня не такой стиль мышления, как у большинства футболистов. Не говорю, что я лучше – я просто думаю иначе.

Могу прямо сейчас сказать, что никогда не буду тренером. Хотя... «никогда» – слишком сильное слово. Но это точно не входит в мои планы на ближайшие 5, 10, 20 лет. Хотя жизнь всегда готовит сюрпризы.

А вот участвовать в проектах и развитии страны – да. Я приехал сюда не только играть в футбол. Я приехал менять страну и её культуру. Я часть этого процесса. Я много раз говорил: я португалец, но теперь я – часть Саудовской Аравии, – заявил Роналду.