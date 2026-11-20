Сергей Разумовский

Аль-Ахли одержал волевую победу над Аль-Насром в перенесенном матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии. Хозяева пропустили первыми, но ответили тремя голами и выиграли со счётом 3:1.

Встреча началась удачно для гостей. На 14-й минуте Криштиану Роналду вывел Аль-Наср вперёд, а вскоре получил возможность удвоить преимущество своей команды. Однако на 17-й минуте португалец не реализовал пенальти.

Аль-Ахли отыгрался перед самым перерывом. На первой компенсированной к первому тайму минуте Галено восстановил равновесие – 1:1.

После перерыва хозяева склонили ход поединка в свою пользу. На 71-й минуте Айвен Тоунэй точно пробил с одиннадцатиметровой отметки, а через четыре минуты Рожер Ибаньес ударом головой установил окончательный счёт.

Несмотря на поражение Аль-Насра, Роналду приблизился к отметке в 1000 голов в профессиональной карьере. Мяч в ворота Аль-Ахли стал для нападающего 986-м в матчах за клубы и сборную Португалии. Теперь ему не хватает 14 голов до этой вехи.

Украинский полузащитник Аль-Ахли Артём Бондаренко не принял участия во встрече. Футболист не попал ни в стартовый состав, ни в число запасных.

После победы Аль-Ахли поднялся на четвертое место в таблице, набрав 24 очка. Аль-Наср с 28 баллами остался третьим. Лидирует в чемпионате Аль-Хилял, который имеет 30 очков и игру в запасе.

Чемпионат Саудовской Аравии, 9-й тур

Аль-Ахли – Аль-Наср 3:1

Голы: Галену, 45+1, Тоуні, 71 (пенальти), Ибаньес, 75 – Роналду, 14