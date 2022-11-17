Роналду: «Заметил, что в прессе меня стали чаще критиковать. Думаю, это из-за зависти»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался talksport, что не может понять критику в свой адрес в последнее время.

Я ценю плохие моменты за то, что они позволяют увидеть, кто на твоей стороне, а кто начинает тебя критиковать больше, потому что именно этого и ждал. Такие люди не любят успешных людей.

За последние 4-5 месяцев я заметил, что в прессе меня стали чаще критиковать. И порой я не понимаю, почему так происходит. Это касается даже португальской прессы. Я не понимаю этого.

Я думаю, что часть проблемы – зависть. Эти люди хотят прикрыть недостатки и выставить себя с хорошей стороны. Но я 21 год играю в футбол на топ-уровне, я знаю, что к чему, для меня это не проблема.

Я не люблю читать прессу. Вся она лживая, мусорная. Ну, пусть не вся, но в большинстве своем. Она постоянно врет – обо мне, о моей семье. Зачем мне читать статьи, которые пытаются создать негатив?

Для меня имеют значение только те, кому я нравлюсь. Я не трачу время на тех, кому я не по душе. Мне такие люди неинтересны».