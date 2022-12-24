Зинченко: «Жезус – большая потеря для «Арсенала», но уверен, он вернется сильнее»
Российский клуб настаивает, что должен получить деньги за трансфер Зинченко
«Уфа» требует процент от перехода
11:48
Фото: Sky Sports
российская «уфа» хочет получить процент за трансфер полузащитника Александра Зинченко из «Ман Сити» в «Арсенал».
В клубе уверены, что получат свои деньги и настаивают на правиле FIFA.
«уфа» в любом случае получит деньги за Зинченко. Вопрос только в сроках».
Зинченко играл на россии в 2015 и 2016-м годах. О конкретной сумме не сообщается.
Также клуб был близок к расформированию.
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