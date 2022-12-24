Российский клуб настаивает, что должен получить деньги за трансфер Зинченко

«Уфа» требует процент от перехода

Фото: Sky Sports

российская «уфа» хочет получить процент за трансфер полузащитника Александра Зинченко из «Ман Сити» в «Арсенал».

В клубе уверены, что получат свои деньги и настаивают на правиле FIFA.

«уфа» в любом случае получит деньги за Зинченко. Вопрос только в сроках».

Зинченко играл на россии в 2015 и 2016-м годах. О конкретной сумме не сообщается.

Также клуб был близок к расформированию.