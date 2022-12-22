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Ротань продолжит тренировать молодежную сборную Украины

Также юниорскую команду продолжит тренировать Нагорняк
Футбол Сборная Украины
22 декабря 20:17
Ротань продолжит тренировать молодежную сборную Украины
Фото: УАФ

УАФ продлила контракты с двумя тренерами молодежных сборных Украины.

На своем посту останется Руслан Ротань. Соглашение с ним автоматически продлено до завершения Олимпийских игр-2024. Эта опция автоматически была задействована после выхода Украины на молодежный Евро-2023.

К слову, Вчера Ротань стал главным тренером «Александрии». Он будет совмещать оба поста.

Также УАФ продлила контракт с Сергеем Нагорняком. Он продолжит возглавлять юниорскую сборную Украины U-19 еще полгода.

Андрей Усмонов
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Теги

Руслан Ротань Сергей Нагорняк сборная Украины (футбол)

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