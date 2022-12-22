«Александрия» объявила о назначении Ротаня
Ротань продолжит тренировать молодежную сборную Украины
Также юниорскую команду продолжит тренировать Нагорняк
22 декабря 20:17
Фото: УАФ
УАФ продлила контракты с двумя тренерами молодежных сборных Украины.
На своем посту останется Руслан Ротань. Соглашение с ним автоматически продлено до завершения Олимпийских игр-2024. Эта опция автоматически была задействована после выхода Украины на молодежный Евро-2023.
К слову, Вчера Ротань стал главным тренером «Александрии». Он будет совмещать оба поста.
Также УАФ продлила контракт с Сергеем Нагорняком. Он продолжит возглавлять юниорскую сборную Украины U-19 еще полгода.
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