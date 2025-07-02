Полузащитник Полесья Руслан Бабенко рассказал о своих впечатлениях от работы под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня.

Все классно. Всё очень интересно. В какой-то мере Руслан Петрович меня удивил. Мне через неделю исполнится 33 года, а некоторые ситуации ранее я не понимал, почему так, а не иначе. Узнаю много нового, учусь. В целом, получаю удовольствие от процесса.

С первой тренировки все работают как единый механизм. Если кто-то из футболистов не уловил какую-то деталь, все подсказывают, поправляют, поддерживают. На занятиях классная атмосфера, поэтому хочется отдаваться по максимуму. Повторюсь, для себя я узнаю очень много нового. Нужно не только работать с мячом, но и много бегать, все проходит интенсивно, по-футбольному. Но при этом необходимо много думать. Есть ситуации, в которых я еще никогда не оказывался, и это очень интересно.

Это 100% один из лучших тренировочных процессов в моей карьере. Но еще было интересно в Польше, когда я выступал за Ракув, а командой руководил Марек Папшун. У нас была новая схема, с двумя «шестёрками» и двумя «десятками». Мы также очень много времени уделяли тактике. Это для меня был колоссальный опыт.

В дебютном спарринге мы противостояли очень достойному сопернику [братиславскому Словану, – прим.]. Пытались играть в тот футбол, о котором нас просил главный тренер. Конечно, не всё получалось, но важно, что наставник сказал, что мы движемся в правильном направлении.

Там, кроме Кухаревича, достаточно опытных футболистов. Это и Владимир Вайсс, и Роберт Мак, у которых за плечами очень много матчей за свою национальную сборную. Могу отметить неплохого армянского вингера Тиграна Барсегяна. Игра была на качество, а не на какую-то беготню. Было интересно, несмотря на то, что мы действовали под нагрузками. У нас много новых требований, и их нужно быстрее освоить, – рассказал Бабенко в интервью Sport.ua.