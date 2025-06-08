Сергей Щищенко покинул Оболонь и готовится возглавить Буковину.

По информации UA-Футбол, президента Оболони Александра Слободяна очень огорчило решение тренера принять предложение коллектива из Первой лиги. Огорчило едва ли не до обиды.

Экс-наставник Оболони зовет в Буковину своих бывших подопечных из Оболони - Вадима Витенчука и Виталия Грушу. У обоих истекают сроки контрактов с Оболонью, и вариант с Буковиной они оба рассматривают как приемлемый.

Щищенко возглавил Оболонь 5 сентября 2024 года. За период его работы во главе бело-зеленых было проведено 25 официальных матчей, в которых Оболонь одержала 8 побед, 7 ничьих и потерпела 10 поражений.

Ранее Щищенко попрощался с Оболонью в соцсетях.