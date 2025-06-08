«Розстроило чуть ли не до обиды». Экс-тренер Оболони хочет переманить нескольких футболистов
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около 4 часов назад
Сергей Щищенко покинул Оболонь и готовится возглавить Буковину.
По информации UA-Футбол, президента Оболони Александра Слободяна очень огорчило решение тренера принять предложение коллектива из Первой лиги. Огорчило едва ли не до обиды.
Экс-наставник Оболони зовет в Буковину своих бывших подопечных из Оболони - Вадима Витенчука и Виталия Грушу. У обоих истекают сроки контрактов с Оболонью, и вариант с Буковиной они оба рассматривают как приемлемый.
Щищенко возглавил Оболонь 5 сентября 2024 года. За период его работы во главе бело-зеленых было проведено 25 официальных матчей, в которых Оболонь одержала 8 побед, 7 ничьих и потерпела 10 поражений.
Ранее Щищенко попрощался с Оболонью в соцсетях.