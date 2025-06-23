Сергей Стаднюк

Защитник Олег Горин покинул Рух. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Центрбек покинул львовян в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

Защитник присоединился к Руху в январе 2025 года. Он провел в его составе десять матчей, отметившись одним забитым мячом.

За свою карьеру Горин также выступал за Днепр-1, Минай, Карвину, Ягеллонию и Верес. Интересно, что за Рух U-19 играет брат футболиста Виталий Горин.

Ранее Рух выразил свою позицию по скандальной сделке с новым производителем формы.