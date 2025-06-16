Украинский форвард Сандерленда Назарий Русин мог продолжить карьеру в черкасском ЛНЗ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний нападающий вел переговоры с представителем УПЛ, однако стороны так и не пришли к согласию по условиям личного контракта игрока.

В прошлом сезоне Русин сыграл 17 матчей за хорватский Хайдук, проведя на поле 716 минут и отметившись одной голевой передачей. За Сандерленд он сыграл 10 поединков, суммарно проведя 162 минуты.

Контракт Назария с английским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в один миллион евро. Всего за Сандерленд украинец провел 32 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Русин может вернуться в Украину.