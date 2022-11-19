Рябоконь рассказал, что мешает его экс-подопечному раскрыться в «Шахтере»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
После полномасштабного вторжения россии в Украину тренер вступил в тероборону
Александр Рябоконь / Фото - ФК Десна
Бывший тренер «Десны» Александр Рябоконь признался в интервью SportArena признался, что он на «ты» с оружием.
Я год играл за киевский СКА, служил в самом Луганске, это тоже были какие-то патрулирования, охрана территории, ну ездили и на стрельбы. Кстати, я был в артиллерийском дивизионе. Довольно давно, я уже и забыл об этом, выезжали на полигон, поэтому немного был знаком, с АК тоже, но это было очень давно.
С автоматом все быстро вспомнилось – как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять. Стреляю неплохо, в нужный момент рука не дрогнет, это хорошо. Если увижу врага – пристрелю сразу.
Напомним, специалист вступил в тероборону после полномасштабного вторжения рф в Украину.
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