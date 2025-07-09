Павел Василенко

Новичок Второй лиги ФК Лесное объявил о назначении Александра Рябоконя на должность главного тренера команды.

Именно под руководством 61-летнего украинского специалиста коллектив из Киевской области дебютирует на профессиональном уровне. Отметим, что с начала 2025 года Рябоконь занимал должность тренера-консультанта ФК Лесное.

Рябоконь долгое время возглавлял черниговскую Десну (2008-2010, 2012-2022). Также специалист был наставником Диназа, Севастополя, ПФК Львов, Днепра (Черкассы), Борисфена, Динамо (Минск) и Оболони.

Базовой датой первого тура Второй лиги является 26 июля 2025 года.