«Заря» забила 4 мяча в течение 15 минут и разгромила «Александрию»
Рыбалка: «Александрия» могла быть в таблице выше «Динамо»
Полузащитник оценил первую половину сезона для команды
Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка оценил первую половину сезона для команды.
Сейчас, после первого круга, «Александрия» на равне с «Динамо» по потерянным очкам. Для тебя это вообще значит что-то - быть на равне с «Динамо» в «Александрии»?
«У нас очень хороший коллектив, мы могли бы быть и выше «Динамо». Потеряли очки в последней игре с «Рухом», проиграли «Металлисту» в большинстве... Если добавить эти четыре очка и выиграть два матча, которые еще не сыграли - могли бы на втором месте уже быть».
Отметим, что недавно в клубе сменился тренер. Был назначен Руслан Ротань.
Юрий Гура был уволен из-за того, что клуб не финишировал в топ-3 УПЛ.