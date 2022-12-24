Рыбалка: «Александрия» могла быть в таблице выше «Динамо»

Полузащитник оценил первую половину сезона для команды

Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка оценил первую половину сезона для команды.

Сейчас, после первого круга, «Александрия» на равне с «Динамо» по потерянным очкам. Для тебя это вообще значит что-то - быть на равне с «Динамо» в «Александрии»?

«У нас очень хороший коллектив, мы могли бы быть и выше «Динамо». Потеряли очки в последней игре с «Рухом», проиграли «Металлисту» в большинстве... Если добавить эти четыре очка и выиграть два матча, которые еще не сыграли - могли бы на втором месте уже быть».

Отметим, что недавно в клубе сменился тренер. Был назначен Руслан Ротань.

Юрий Гура был уволен из-за того, что клуб не финишировал в топ-3 УПЛ.