Сабо: «Матвиенко не дотягивает до уровня сборной, Бондаря вызывают от безысходности»
Бывший тренер Динамо жестко «проехался» по защитникам Шахтера
23 минуты назад
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо после заключительного матча на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) раскритиковал игру защитников Шахтера Николая Матвиенко и Валерия Бондаря на товарищеском турнире.
Матвиенко уже 29 лет, но скажите, за всё это время кто-то им интересовался? Нет. В Арсенал я не верю. Он очень слабый центральный защитник, в отборе ноль.
Ему просто повезло, что он в Шахтёре играет, который в чемпионате постоянно атакует и защищаться не особенно то и нужно. А в сборной Матвиенко ещё и капитан команды. Против Канады он вышел слева и это был провал. Как ему канадец прокинул между ног в эпизоде с первым голом. Кошмар.
В футболе такая тенденция, что в будущем будут играть ещё сильнее. Посмотрите на АПЛ и Бундеслигу. Куда там Матвиенко? Я вообще считаю, что он не тянет уровень сборной Украины.
А Бондарь – это вообще. Такое ощущение, что его от безысходности вызывают. У нас есть намного сильнее защитники за него, – заявил Сабо в интервью Sport-express.ua.
Ранее был назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Украина. Футболист, получивший премию, прокомментировал победу «сине-желтых».
Также главный тренер сборной Украины Ребров сравнил матчи против Канады и Новой Зеландии.
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