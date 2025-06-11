Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо после заключительного матча на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) раскритиковал игру защитников Шахтера Николая Матвиенко и Валерия Бондаря на товарищеском турнире.

Матвиенко уже 29 лет, но скажите, за всё это время кто-то им интересовался? Нет. В Арсенал я не верю. Он очень слабый центральный защитник, в отборе ноль.

Ему просто повезло, что он в Шахтёре играет, который в чемпионате постоянно атакует и защищаться не особенно то и нужно. А в сборной Матвиенко ещё и капитан команды. Против Канады он вышел слева и это был провал. Как ему канадец прокинул между ног в эпизоде с первым голом. Кошмар.

В футболе такая тенденция, что в будущем будут играть ещё сильнее. Посмотрите на АПЛ и Бундеслигу. Куда там Матвиенко? Я вообще считаю, что он не тянет уровень сборной Украины.

А Бондарь – это вообще. Такое ощущение, что его от безысходности вызывают. У нас есть намного сильнее защитники за него, – заявил Сабо в интервью Sport-express.ua.