Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями после первого матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0). Его слова приводит BLIK.

Я даже не всю игру смотрел, потому что смотреть было стыдно! Хамрун – это команда уровня Второй лиги, и Динамо в этом матче тоже опустилось до этого уровня. То, что я увидел сегодня, даже футболом назвать нельзя. Очень слабая игра в исполнении Динамо, просто никакие. Куча ошибок, скорости нет, все пешком! Ну не играют так сегодня в футбол!

В следующем раунде киевляне, скорее всего, сыграют против Маккаби [первый матч Маккаби (Тель-Авив) и кипрского Пафоса завершился вничью 1:1]. Это уже соперник более серьезного уровня, чем мальтийцы, но я думаю, что Динамо пройдет. А дальше уже посмотрим, кто выпадет, - рассказал Сабо.