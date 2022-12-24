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Сабо: «UEFA и FIFA не интересует, что в Украине погибают люди. Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран»

Экс-тренер «Динамо» раскритиковал футбольные организации
Футбол Украинская Премьер-лига
13:50
Сабо: «UEFA и FIFA не интересует, что в Украине погибают люди. Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал UEFA и FIFA из-за их отношения к россии.

«Мне совершенно не нравится позиция FIFA и UEFA. Во главе этих организаций сидят люди, которые продались россии за деньги. Почти весь мир не хочет иметь дел с россией, а UEFA все равно делает по-своему. Думаю, без денег «Газпрома» тут не обошлось».

Также была информация, что УЕФА намерена постепенно послаблять санкции в отношении россии.

«Пройдет немного времени и UEFA, и FIFA вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен. Их не интересует то, что в Украине погибают люди. Таких людей, которые поддерживают россию, надо наказывать!

Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран. Они продали чемпионат мира в россию и Катар. Где вообще Катар на карте, и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?»


UEFA может провести турнир на россии в мае.

Также UEFA пригрозила Украине исключением из организации.

Андрей Усмонов
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Теги

FIFA UEFA Йожеф Сабо

Комментарии 1

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24 декабря 2022г. 15:37
Браво, пане Сабо!
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