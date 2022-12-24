УАФ обратилась в UEFA касательно возможного турнира на россии
Сабо: «UEFA и FIFA не интересует, что в Украине погибают люди. Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран»
Экс-тренер «Динамо» раскритиковал футбольные организации
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал UEFA и FIFA из-за их отношения к россии.
«Мне совершенно не нравится позиция FIFA и UEFA. Во главе этих организаций сидят люди, которые продались россии за деньги. Почти весь мир не хочет иметь дел с россией, а UEFA все равно делает по-своему. Думаю, без денег «Газпрома» тут не обошлось».
Также была информация, что УЕФА намерена постепенно послаблять санкции в отношении россии.
«Пройдет немного времени и UEFA, и FIFA вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен. Их не интересует то, что в Украине погибают люди. Таких людей, которые поддерживают россию, надо наказывать!
Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран. Они продали чемпионат мира в россию и Катар. Где вообще Катар на карте, и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?»
UEFA может провести турнир на россии в мае.
Также UEFA пригрозила Украине исключением из организации.
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