Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о причинах поражения молодежной команды в матче заключительного тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2) и вылета с турнира.

Как вам сказать… Я ничего хорошего не ждал, ведь Нидерланды – страна, где растут хорошие футболисты. Потом они разлетаются по миру – в Англию, Францию и другие чемпионаты. Но как бы там ни было, мы совершаем ошибки. Неужели до игры нельзя было понять, что в матчах такого уровня и ещё с таким соперником они недопустимы?!

Я понимаю, что оказавшись с мячом на правом фланге обороны, наш игрок [Батагов – прим.] хотел что-то сделать, а закончилось всё тем, что мы пропустили. Не понимаю, как так можно играть. Когда у него был мяч, зачем что-то изобретать у своей штрафной площадки? Выбей хотя бы его подальше – и всё. Так нет, надо что-то придумать и отдать партнёру. Вот и доигрался, что мяч у него отобрали, а потом – раз, два, три – и в пустые ворота его забили. Это страшная ошибка. Разве так можно?! Тренеры должны постоянно говорить: «Ребята, играйте так, чтобы не ошибаться!». Но…

Если брать в целом, то наша «молодёжка» вроде бы неплохая, но в атаке у неё проблемы. В самом начале матча с Нидерландами был момент у Волошина, который не должен был бить, а просто перекинуть мяч через вратаря. А в разгар второго тайма Крупский опасно простреливал от лицевой линии вдоль ворот, и Вьюнник чуть не замкнул эту передачу. Я ожидал, что будет пенальти, ведь его толкали в спину. Но что поделаешь, когда судьи так судят. Впрочем, 0:2 – это ещё нормально. Ведь вскоре после второго гола мог быть и третий, и четвертый, и пятый. Что тут сказать.

Отсутствие Бражка могло сказаться. Но всё равно нидерландцы сильнее нас. Они классные футболисты. Посмотрите хотя бы, как каждый из них обрабатывает мяч, когда он летит. Они видят, как и когда лучше его отдать друг другу. У «молодёжки» Нидерландов всё совершенно иначе. Так что следует признать: уровень мастерства соперника выше. Да и не стоит забывать: у нас идёт война – какой тут футбол, – сказал Сабо в интервью Sport.ua.