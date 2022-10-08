Салернитана может назначить тренером чемпиона мира

У клуба лишь одна победа в семи матчах

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«Салернитана» может уволить главного тренера Давиде Николу.

В клубе недовольны последними результатами команды. У них 7 очков в 8-ми матчах чемпионата Италии.

При этом, последние пять матчей команда не может выиграть, а в последних двух и во все проиграла прямым конкурентам. Уволить Николу могут после матча с «Вероной», если команда не сможет победить.

На его место рассматривают экс-игрока «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси. Для 39-летнего специалиста это будет первый опыт работы тренером, сообщает CalcioMercato. До этого он был в штабе Роберто Манчини в сборной Италии.

Отметим, что Никола сумел сохранить «Салернитану» в Серии А в прошлом сезоне. Из команды может уйти Франк Рибери.