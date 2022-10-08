Серия А. «Салернитана» сотворила сенсацию с «Ювентусом», «Лацио» дожал «Верону»
Салернитана может назначить тренером чемпиона мира
У клуба лишь одна победа в семи матчах
08 октября 16:27
Фото: AFP
«Салернитана» может уволить главного тренера Давиде Николу.
В клубе недовольны последними результатами команды. У них 7 очков в 8-ми матчах чемпионата Италии.
При этом, последние пять матчей команда не может выиграть, а в последних двух и во все проиграла прямым конкурентам. Уволить Николу могут после матча с «Вероной», если команда не сможет победить.
На его место рассматривают экс-игрока «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси. Для 39-летнего специалиста это будет первый опыт работы тренером, сообщает CalcioMercato. До этого он был в штабе Роберто Манчини в сборной Италии.
Отметим, что Никола сумел сохранить «Салернитану» в Серии А в прошлом сезоне. Из команды может уйти Франк Рибери.
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