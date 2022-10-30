«Салернитана» сенсационно одолела «Лацио», сделав подарок «Милану» и «Аталанте»

Конкуренты оторвались от «орлов» в турнирной таблице Серии А

Фото - Салернитана

В 12-м туре итальянской Серии А «Салернитана» на выезде одолела «Лацио».

Ожидаемо фаворит открыл счет к концу первого тайма. Вывел «орлов» вперед Дзакканьи.

Но после перерыва «Салернитана» полностью перевернула игру. Голы Кандревы, Фасио и Диа принесли сенсационную победу.

«Лацио» остался с 24 очками и отстал от «Аталанты» Руслана Малиновского на три пункта. «Милан» может оторваться от конкурента на пять баллов.

Серия А, 12 тур

«Лацио» – «Салернитана» 1:3

Голы: Дзакканьи 41 – Кандрева, 51, Фасио, 68, Диа, 76

«Лацио»: Проведель, Романьоли, Казале, Марушич (Хюсай, 87), Фелипе Андерсон, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 64), Весино, Катальди (Башич, 81), Ладзари, Дзакканьи, Педро (Канчельери, 81).

«Салернитана»: Сепе, Маццокки, Фасио, Дьомбер (Бронн, 11), Данилюк, Брадарич (Бохинен, 83), Радованович, Кандрева, Кулибали (Вильена, 83), Бонаццоли (Диа, 64), Пентек (Бутхейм, 82).

Предупреждения: Милинкович-Савич, Марушич, Канчельери – Кулибали, Сепе, Диа