Бывший защитник Реала и легенда испанского футбола Мичел Сальгадо выступил в защиту Клубного чемпионата мира, который подвергся критике от президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

— Нравится это людям или нет, но турнир проходит очень хорошо. Мне все равно, что Тебас его критикует. Я уважаю мнения всех, но скажу одно: футбол — это не только Ла Лига, АПЛ или Серия А. Это глобальное явление, это миллионы фанатов по всему миру.

— Есть и спортивная, и экономическая составляющая. Многие клубы мечтают попасть на Клубный чемпионат мира и вписать свое имя в историю как чемпионы мира, — заявил Сальгадо.