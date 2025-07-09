Сальгадо: «Безразлично, что Тебас критикует КЧС. Футбол — это не только Ла Лига, АПЛ или Серия А»
Легенда Реала поддержал турнир в США
11 минут назад
Бывший защитник Реала и легенда испанского футбола Мичел Сальгадо выступил в защиту Клубного чемпионата мира, который подвергся критике от президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.
— Нравится это людям или нет, но турнир проходит очень хорошо. Мне все равно, что Тебас его критикует. Я уважаю мнения всех, но скажу одно: футбол — это не только Ла Лига, АПЛ или Серия А. Это глобальное явление, это миллионы фанатов по всему миру.
— Есть и спортивная, и экономическая составляющая. Многие клубы мечтают попасть на Клубный чемпионат мира и вписать свое имя в историю как чемпионы мира, — заявил Сальгадо.
Напомним, обновленный формат Клубного чемпионата мира предусматривает участие 32 команд и будет проводиться раз в четыре года.
Сегодня в 22:00 Реал встретится в полуфинале КЧМ-2025 с ПСЖ.