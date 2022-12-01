Самая большая драма ЧМ-2022. Германия проигрывала Коста-Рике, затем забила трижды, но все равно вылетела из турнира

Команда Флика сенсационно не вышла из группы

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В матче 3-го тура ЧМ-2022 сборная Германии победила Коста-Рику, но сенсационно покинула турнир.

Немцам нужна была своя победа над Коста-Рикой и поражение Японии от Испании.

Но все сложилось иначе. Быстрый гол Гнабри и мяч Мораты Японии в параллельном матче – и для немцев сначала все складывается как нельзя лучше.

Но во втором тайме параллельного матча японцы неожиданно сравняли счет, а потом вышли вперед.

И тут посыпались немцы, которые пропустили от соперника дважды. Команда Флика обратно включилась в игру, сравняла, и даже забила 3 и 4 мячи, но Япония результат с Испанией не отпустила.

Таким образом Германия сенсационно вылетает из ЧМ-2022, занимая 3 место в группе с 4 очками. Коста-Рика – последняя, у команды 3 балла.

ЧМ-2022, 3-й тур

Коста-Рика – Германия 2:4

Голы: Техеда, 58, Варгас, 70 – Гнабри, 10, Хавертц, 73, 85, Фюллькруг, 89

Коста-Рика: Навас, Фуллер (Беннетте, 74), Дуарте, Уостон, Варгас, Овьедо, Агилера (Салас, 46), Борхес, Техеда, Венегас (Матаррита, 74), Кэмпбелл.

Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Раум (Гетце, 67), Гюндоган (Фюллькруг, 55), Горетцка (Клостерманн, 46), Киммих, Мюллер (Хавертц, 67), Гнабри, Сане, Мусиала.

Предупреждение: Дуарте (76).