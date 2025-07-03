Сергей Стаднюк

Уже 2 августа 2025 года должен стартовать новый сезон украинской Первой лиги. Вместо двух групп, соревнование вернули к традиционному формату – 16 команд, которые играют в два круга (осень–весна) – каждый с каждым дома и на выезде.

Чемпион и серебряный призер чемпионата получат право повыситься в классе до УПЛ напрямую. Еще две команды попадут в переходные матчи с 14-й и 13-й командами элитного дивизиона. Последние две команды вылетают напрямую, а еще две – сойдутся с третьим и четвертым местами Второй лиги за право играть в Первой.

Уже в пятницу, 4 июля, состоится жеребьевка календаря турнира. Кто, с кем и когда сыграет, на какую дату запланированы центральные поединки – узнайте первыми!

Прямая трансляция жеребьевки календаря Первой лиги

Участники Первой лиги сезона-2025/2026