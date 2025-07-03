Самый интересный сезон в истории Первой лиги? Смотрите жеребьевку календаря чемпионата Украины
Два проходных места и две путевки в переходные матчи для минимум шести претендентов
около 3 часов назад
Уже 2 августа 2025 года должен стартовать новый сезон украинской Первой лиги. Вместо двух групп, соревнование вернули к традиционному формату – 16 команд, которые играют в два круга (осень–весна) – каждый с каждым дома и на выезде.
Чемпион и серебряный призер чемпионата получат право повыситься в классе до УПЛ напрямую. Еще две команды попадут в переходные матчи с 14-й и 13-й командами элитного дивизиона. Последние две команды вылетают напрямую, а еще две – сойдутся с третьим и четвертым местами Второй лиги за право играть в Первой.
Уже в пятницу, 4 июля, состоится жеребьевка календаря турнира. Кто, с кем и когда сыграет, на какую дату запланированы центральные поединки – узнайте первыми!
Прямая трансляция жеребьевки календаря Первой лиги
Участники Первой лиги сезона-2025/2026
Агробизнес (Волочиск)
Буковина (Черновцы)
Виктория (Сумы)
Ворскла (Полтава)
Ингулец (Петрово)
Левый Берег (Киев)
Металлист (Харьков)
Минай (с. Минай, Закарпатская обл.)
Нива (Тернополь)
Подолье (Хмельницкий)
Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Пробий (Городенка, Ивано-Франковская обл.)
Феникс-Мариуполь (г. Подмонастырь, Львовская обл.)
Чернигов (Чернигов)
Черноморец (Одесса)
ЮКСА (Киевская обл.)
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