Павел Василенко

У бельгийского футболиста Маттиаса Веррета умер годовалый сын Эллиот. Итальянский клуб Бари, за который выступает 27-летний полузащитник, немедленно отменил тренировочный сбор.

По данным Sky Sports Italy, причина смерти пока неизвестна.

Веррет находился в Италии на тренировочном сборе с товарищами по команде Бари и как можно быстрее отправился в Бельгию, чтобы быть с женой и трехлетней дочерью. После отмены сборов Бари опубликовал заявление на своем сайте, где выразил глубокое потрясение от произошедшего.

«Мы потеряли дар речи, вынужденные сообщить эту новость, которая потрясла всех нас. Президент клуба Луиджи Де Лаурентис, тренеры, вся команда, руководство и красно-белые поддерживают Маттиаса Веррета и его семью в один из самых страшных моментов, которые может пережить отец и человек: внезапную потерю ребенка», – отреагировал клуб.

Бари просит поддержки футболисту и его близким. Социальные сети переполнены сообщениями со словами поддержки от Веррета и его жены. Многие другие итальянские футбольные клубы также выразили свое соболезнование.

Чтобы выразить свою поддержку, они поделились фотографией после рождения сына. Тогда Веррет еще играл за голландский клуб Виллем II.

В подростковом возрасте Веррет прошел путь от молодежной академии ПСВ до основного состава. Однако за основную команду он сыграл всего три матча: один в Эредивизи и два в Кубке Нидерландов. Затем он играл за бельгийский Ваасланд-Беверен и датский Колдинг, а потом вернулся в Нидерланды и присоединился к ФК Эйндховен.