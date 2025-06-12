Павел Василенко

Вингер сборной Германии Лерой Сане продолжит карьеру в Турции. 29-летний футболист покинул мюнхенскую Баварию и как свободный агент перешел в стамбульский Галатасарай, с которым он подписал трехлетний контракт.

«После пяти лет в Мюнхене я решил начать новую главу в следующем сезоне. Я невероятно горжусь тем, что смог надеть футболку одного из лучших и самых крупных клубов Германии, за который я сыграл более 200 матчей. Я всегда буду наслаждаться титулами, которые мы выиграли вместе», – написал Сане в социальной сети X.

Сане перешел в Баварию из Манчестер Сити в 2020 году. Он был одним из наиболее высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба. Сане поехал с командой на Клубный чемпионат мира в США, но не договорился о новом контракте, несмотря на улучшенное предложение от немецких чемпионов. Срок действия контракта заканчивается 30 июня.

По данным СМИ, Сане будет зарабатывать в Галатасарае девять миллионов долларов за сезон, плюс еще три миллиона долларов в виде бонусов за лояльность.