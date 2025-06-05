Саудовский клуб направил официальное предложение по Осимхену

Известна сумма потенциального трансфера

около 4 часов назад

Осімхен1
Фото: Getty Images
Павел Василенко

Павел Василенко

Аль-Хіляль направил Наполи официальное предложение по нападающему Виктору Осимхену, назвав его своей главной целью. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стоимость предложения составляет 65 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро дополнительных затрат, и теперь решение принимает Наполи.

В этом сезоне Осимхен забил 37 мячей в 41 матче во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Его аренда в Галатасарае заканчивается в конце этого месяца, и ему необходимо вернуться в родной Наполи.

Напомним, Наполи купил Осимхена у Лилля в 2020 году за 78,9 миллионов евро.

Он дебютировал за сборную Нигерии в 2017 году и с тех пор провел 41 матч и забил 26 мячей.

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