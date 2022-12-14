Сборная Бельгии разместила вакансию о поиске главного тренера

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Сборная Бельгии начал поиски нового главного тренера.

На официальном сайте федерации появилось объявление о поиске наставника. Также есть критерии.

Бельгия ищет штатного тренера национальной сборной, знающего, как побеждать. Новый тренер национальной сборной должен быть чрезвычайно амбициозным и иметь необходимый международный опыт на высшем уровне, футбольные тактические знания и понимания, а также соответствующие личные навыки.

Это должен быть серийный победитель с опытом работы с топ игроками. Он должен знать, как сосредоточиться на создании группы и как интегрировать молодых игроков. Футбольная ассоциация ищет эксперта по тактике, который подтвердит свой выбор данными, технологиями и объективными параметрами и опирается на спортивный опыт и структуру федерации.