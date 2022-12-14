Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
09:45
Хоккей. Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Таппара - Регле

Сборная Бельгии разместила вакансию о поиске главного тренера

Мартинес покинул команду
Футбол В Европе
14 декабря 18:28
Сборная Бельгии разместила вакансию о поиске главного тренера
Фото: AFP

Сборная Бельгии начал поиски нового главного тренера.

На официальном сайте федерации появилось объявление о поиске наставника. Также есть критерии.

Даже после досрочного вылета из ЧМ-2022 КБФА остается очень амбициозной в плане будущего. Есть все элементы, чтобы оставаться успешными в будущем. Задача новому тренеру сборной – работать с тем, что есть, и вести нас к новым успехам.

Бельгия ищет штатного тренера национальной сборной, знающего, как побеждать. Новый тренер национальной сборной должен быть чрезвычайно амбициозным и иметь необходимый международный опыт на высшем уровне, футбольные тактические знания и понимания, а также соответствующие личные навыки.

Это должен быть серийный победитель с опытом работы с топ игроками. Он должен знать, как сосредоточиться на создании группы и как интегрировать молодых игроков. Футбольная ассоциация ищет эксперта по тактике, который подтвердит свой выбор данными, технологиями и объективными параметрами и опирается на спортивный опыт и структуру федерации.


Отметим, что бывшего тренера Роберто Мартинеса назначили также после собеседования и похожего объявления.

Испанец покинул команду после провала на ЧМ-2022.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Бельгии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
Футбол Чемпионат мира по футболу
07 декабря 13:27
Де Брюйне, Куртуа и Лукаку определят нового тренера сборной Бельгии
Де Брюйне, Куртуа и Лукаку определят нового тренера сборной Бельгии
Футбол Чемпионат мира по футболу
05 декабря 21:50
Игроки сборной Бельгии не считали Азара лидером на ЧМ-2022
Игроки сборной Бельгии не считали Азара лидером на ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
04 декабря 20:10
Куртуа: «Сложно назвать Бельгию золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли»
Куртуа: «Сложно назвать Бельгию золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли»
Футбол Чемпионат мира по футболу
04 декабря 13:20
Куртуа: «Вылет с чемпионата мира все еще приносит боль»
Куртуа: «Вылет с чемпионата мира все еще приносит боль»
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 декабря 12:11
Слезы Лукаку. Как Анри успокаивал форварда после вылета Бельгии из ЧМ-2022
Слезы Лукаку. Как Анри успокаивал форварда после вылета Бельгии из ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 09:35

Новости: Футбол

Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Чемпионат мира по футболу
11:10
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Лига чемпионов UEFA
11:02
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Украинские легионеры
10:50
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Форвард Марокко установил абсолютный антирекорд ЧМ с 1966 года
Чемпионат мира по футболу
10:39
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
В Европе
10:28
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Чемпионат мира по футболу
10:11
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Игрок Марокко Амрабат: «Мне нравится стиль «Атлетико» Симеоне»
Примерa (Испания)
10:10
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Защитник Франции: «Марокканцы создали нам проблемы»
Чемпионат мира по футболу
10:10
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Украинская Премьер-лига
09:50
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости