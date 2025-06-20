Сергей Стаднюк

У заключному турі групового етапу Євро-2025 (U-19) збірна Нідерландів упевнено переграла Англію.

Перед останнім туром голландці забезпечили собі прохід далі, а команда «Трьох левів» мала поул-позишн у боротьбі за другу путівку до півфіналу. Однак на англійців чекала зустріч із беззаперечним лідером квартету.

Голами у складі «помаранчевих» відзначилися Сміт, Веннегор оф Гесселінк, дубль оформив Редмонд. Англійці зуміли відповісти лише точними ударами Вітлі та Деррі.

Німеччини здобула вольову перемогу над Норвегією у паралельній грі. Скандинави відкрили рахунок зусиллями Граноса ближче до кінця гри й до 85-ї хвилини проходили далі. Однак німці переломили хід зустрічі: Уедраого відновив рівновагу. Переможний гол у компенсований час оформив Ель-Мала, відправивши суперника на останню сходинку.

Німеччина набрала чотири очки та залишила Англію (2) і Норвегію (1) за бортом плей-оф. Беззаперечним переможцем групи B стали Нідерланди з 9 балами.

Євро-2025 (U-19). Группа B, третій тур

Норвегія – Німеччина 1:2

Голи: Гранос, 72 – Уедраого, 85, Ель-Мала, 90+1

Нідерланди – Англія 4:2

Голи: Сміт, 22, Редмонд, 35, 69, Веннегор оф Гесселінк, 42 – Вітлі, 52, Деррі, 90+3