Сборная Нидерландов U-19 благодаря автоголу вратаря обыграла Испанию и впервые стала чемпионом Европы.
Судьбу финального матча решил один мяч
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Сборная Нидерландов до 19 лет впервые стала чемпионом Европы. Команда под руководством Петера ван дер Вина выиграла в финале у Испании в Бухаресте со счётом 1:0.
Во втором тайме мяч в свои ворота забил испанский вратарь Рауль Хименес Латорре после передачи правого защитника Фейеноорда Гивайро Рида.
По количеству трофеев лидируют: Испания (12), Англия (11), Франция (8), Португалия, Италия – по 4. В 2009 году чемпионат Европы U-19 выиграла сборная Украины.
Чемпионат Европы U-19, финал
Испания – Нидерланды – 0:1
Гол: Хименес, 63 (автогол).