Павел Василенко

Сборная Нидерландов до 19 лет впервые стала чемпионом Европы. Команда под руководством Петера ван дер Вина выиграла в финале у Испании в Бухаресте со счётом 1:0.

Во втором тайме мяч в свои ворота забил испанский вратарь Рауль Хименес Латорре после передачи правого защитника Фейеноорда Гивайро Рида.

По количеству трофеев лидируют: Испания (12), Англия (11), Франция (8), Португалия, Италия – по 4. В 2009 году чемпионат Европы U-19 выиграла сборная Украины.

Чемпионат Европы U-19, финал

Испания – Нидерланды – 0:1

Гол: Хименес, 63 (автогол).