Сборная Украины минимально обыграла Новую Зеландию на турнире Canadian Shield-2025

Во втором матче на турнире Canadian Shield-2025 в Торонто сборная Украины встречалась с командой Новой Зеландии.

Первый тайм прошёл с преимуществом Украины, но гол сине-жёлтые забили только в начале второго тайма. На 54-й минуте забитым мячом отметился Алексей Гуцуляк.

Сразу после этого на 58-й минуте угловой в исполнении Новой Зеландии привёл к голу в ворота Украины. Точным ударом отметился Марко Стаменич.

Победу украинцам принёс Александр Зинченко, появившись на поле за 15 минут до конца встречи. Зинченко воспользовался передачей дебютанта сборной Украины Александра Мартынюка — 1:2.

Какое итоговое место займёт Украина в турнире Canadian Shield зависит от матча Кот-д'Ивуар - Канада, который начнётся в 3:30 по киевскому времени.

Украина начнёт свой путь в отборе к чемпионату мира 2026 номинально домашним матчем с Францией 5 сентября.

Турнир Canadian Shield-2025. 2-й матч

Украина - Новая Зеландия 2:1 (Гуцуляк 54, Зинченко 75 - Стаменич 59)

Украина: Лунин, Тимчик, Забара, Чеберко (Таловеров 66), Михайличенко (Мартынюк 66), Михайленко (Зинченко 74), Пихалёнок (Шапаренко 86), Назарина, Зубков (Цыганков 74), Гуцуляк, Кабаєв (Яремчук 66)

Новая Зеландия: Крокомб, Биндон (Де Вриз 81), Сурман, Боксолл, Какаче, Стаменич (Эллиот 81), Белл, Джаст (Вуд 81), Синг (Руфер 73), Гарбетт (Олд 66), Вейн (Барбарусес 66).