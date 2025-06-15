Сборная Украины по футболу впервые стала олимпийским чемпионом
На турнире в Испании
10 минут назад
Фото - UFAM
Лекарская сборная Украины стала победителем олимпийского футбольного турнира (11х11), который проходил в испанском Льорет-де-Мар.
Команда под руководством Николая Цимбала в финале одолела Колумбию. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были сине-желтые.
Лучшим бомбардиром соревнований был признан украинец Василий Коропецкий, а голкипером - Тарас Стеценко.
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