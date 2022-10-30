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Сборная Украины U-17 лишилась третьей победы, но с первого места вышла в следующий раунд отбора на Евро

Год назад «сине-желтые» также финишировали лидером квартета
Футбол Сборная Украины
30 октября 16:35
Сборная Украины U-17 лишилась третьей победы, но с первого места вышла в следующий раунд отбора на Евро
Матч Украина – Босния и Герцеговина

В третьем туре стартового раунда отбора на Евро-2023 (U-17) сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.

«Сине-желтым» удалось открыть счет во втором тайме. Забил Пашко. Но Брекало сумел принести своей команде очко.

Тем не менее, Украина с 7 очками опередила боснийцев по дополнительным показателям и с первого места пробилась в следующий раунд. Год назад команда той же возрастной категории сенсационно финишировала первой в квартете с Португалией.

Евро-2023 (U-17). Отборочный турнир, третий тур

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Пашко, 66 – Брекало, 81

Украина: Бакус, Бакай, Захарченко, Дегтярь (Сметана, 84), Дикий, Белый (Осипенко, 89), Ищенко, Хан (Коробов, 84), Пашко, Пономаренко (Лобко, 89), Калин.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Украины U-17 (футбол) Евро-2023 (U-17) сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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