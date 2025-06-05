Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира

Павел Василенко

Футболисты сборной Узбекистана стали очередными участниками чемпионата мира-2026 в Канаде, США и Мексике. Это будет первое участие в турнире для этой страны.

Узбекистан сыграл вничью 0:0 с Объединенными Арабскими Эмиратами в предпоследнем туре финальной группы.

Ничья позволила Узбекистану сохранить отрыв в четыре очка от ОАЭ в турнирной таблице группы 1 за тур до конца отбора. Таким образом, сборная Узбекистана получила прямую путевку на ЧМ-2026.

Сборная Узбекистана занимает 57-е место в рейтинге ФИФА. В её состав входят Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) и Эльдор Шомуродов (Рома).