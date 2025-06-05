Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира
Определился еще один участник мирового первенства
около 5 часов назад
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Футболисты сборной Узбекистана стали очередными участниками чемпионата мира-2026 в Канаде, США и Мексике. Это будет первое участие в турнире для этой страны.
Узбекистан сыграл вничью 0:0 с Объединенными Арабскими Эмиратами в предпоследнем туре финальной группы.
Ничья позволила Узбекистану сохранить отрыв в четыре очка от ОАЭ в турнирной таблице группы 1 за тур до конца отбора. Таким образом, сборная Узбекистана получила прямую путевку на ЧМ-2026.
Сборная Узбекистана занимает 57-е место в рейтинге ФИФА. В её состав входят Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) и Эльдор Шомуродов (Рома).