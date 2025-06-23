Павел Василенко

Испания и Германия сыграли один из самых захватывающих матчей в истории, и в итоге в полуфинале Евро-2025 среди игроков до 19 лет «красная фурия» вышла победителем со счетом 6:5.

Матч продемонстрировал все, что может предложить футбол, и зрители на стадионе в Бухаресте увидели множество больших изменений и в итоге 11 голов.

Не все складывалось так удачно для испанцев, поскольку на 28-й минуте матча сборная Германии вышла вперед – отличился Макс Мерштедт, а через семь минут в пользу испанцев был назначен пенальти. Мяч взял на себя Антонио Кордеро, но пенальти он не реализовал, так что на перерыв Германия ушла с преимуществом 1:0.

Испанцы сравняли счет на 61-й минуте матча, когда Пабло Гарсия поразил цель, но празднование «красной фурии» длилось недолго, поскольку Саид Эль Мала предоставил немцам новое преимущество на 78-й минуте матча.

Когда все ждали конца поединка, Пабло Гарсия на первой компенсированной минуте сравнял счет, а затем еще через четыре минуты забил гол, вызвав бурное празднование у испанцев, которые тогда считали, что обеспечили себе место в финале.

Немцы так не считали, так как сравняли счет на девятой минуте компенсированного времени, а Андрес Куэнка забил автогол, переведя матч в дополнительное время.

Седьмая минута первого овертайма была сыграна, когда испанцы снова вышли вперед, и теперь забил Томас Маркес, а затем немцы забили два быстрых мяча, на 104-й и 107-й минутах, выйдя вперед 5:4. Оба раза Мерштедт был точен, оформив хет-трик.

«Красная фурия» не сдалась, и на 113-й минуте счет сравнялся благодаря голу Яна Виргила, а Пабло Гарсия обеспечил победу испанцам, забив четвертый гол на 119-й минуте игры.

В финале Испания сыграет с Нидерландами, которые победили хозяев турнира Румынию со счетом 3:1..

Евро-2025 U-19, полуфинал

Испания – Германия – 6:5

Голы: Гарсия, 61, 90+1, 90+5, 119, Маркес, 97, Виргил, 113 – Мерштедт, 28, 104, 107, Эль Мала, 79 Куэнка, 90+9 (автогол)