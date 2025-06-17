Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Селезнев впервые прокомментировал скандал, связанный с русским языком, в который его пытались втянуть посторонние лица. Инцидент произошел 15 июня во время медиафутбольного турнира: игрок Odesa Football Media Team, 16-летний блогер Renepro (Ренат Попружный), потребовал от Селезнева перед выходом на поле говорить по-русски.

Я Евгений Селезнев. Хочу дать объяснение по поводу языкового скандала, в который меня втянули неизвестные мне люди. Я родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе.

Всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы популяризировать украинский футбол в Украине, Европе и во всем мире. На сегодняшний день я учу украинский язык и стараюсь свободно на нем говорить. Во время войны я приложил все усилия для того, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой.

Я не хочу быть участником языковых скандалов и не позволю использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины. Все, что в моих силах, я делаю для победы Украины и верю в то, что Донбасс будет украинским. Я смогу приехать в свою Макеевку хотя бы для того, чтобы прийти на могилу своего отца, кавалера трех шахтерских орденов славы.

Все мои истории в инстаграме и средствах массовой информации говорят о том, что я гражданин Украины, поддерживаю своих героев, бойцов и людей. И чтобы ни говорили люди, которые не знают мою жизнь, мою историю и мою семью, я официально заявляю, я гражданин Украины. Слава Украине.