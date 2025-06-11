Сенегал шокировал Англию в товарищеском матче в Ноттингеме
Кейн открыл счет, но африканцы оформили эффектный камбэк
около 1 часа назад
10 июня на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме сборная Англии потерпела неожиданное поражение от Сенегала в товарищеском матче. Хозяева вышли вперед уже на 7-й минуте благодаря голу Гарри Кейна, однако гости ответили тремя результативными ударами – отличились Исмаила Сарр, Хабиб Диарра и Чейх Сабали.
На 84-й минуте Джуд Беллингем мог вернуть Англию в игру, но после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за фола.
Матч обслуживала французский рефери Стефани Фраппар.
Напомним, Англия сохраняет первое место в квалификационной группе K к ЧМ-2026 (9 очков). Сенегал на данный момент идет вторым в своей группе B африканской зоны (12 очков).
Также сегодня прошли матчи отбора к ЧМ-2026.
Контрольный матч
Англия – Сенегал 1:3 (Кейн 7, Сарр 40, Диарра 62, Сабали 90+3)
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