Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы

«Кремонезе» мог сделать подарок команде Малиновского

Фото - Наполи

В девятом туре итальянской Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Кремонезе».

Новичок Серии А сумел отыграться после гола Политано с пенальти. Сразу после перерыва забил Дессерс.

Положительный для андердога счет держался до концовки встречи. Но Симеоне удалось пробить оборону соперника. А в компенсированное время Лосано и Оливейра забили еще по мячу.

«Наполи» набрал 23 очка и обошел «Аталанту» на два балла. Отныне неаполитанцы – единоличные лидеры Серии А.

Серия А, 9 тур

«Кремонезе» – «Наполи» 1:4

Голы: Дессерс, 47 – Политано, 26 (пен.), Симеоне, 76, Лосано, 90+3, Оливейра, 90+6

«Кремонезе»: Раду, Серникола, Бьянкетти, Лочошвили, Куальята, Валери (Буонаюто, 72), Мейте, Аскасибар (Чиофани, 79), Дессерс (Айву, 73), Дзанимаккья (Окереке, 46), Афена-Гьян (Эскаланте, 62).

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 82), Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливейра, 82), Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Симеоне, 57), Политано (Лосано, 73), Кварацхелия, Распадори (Зелиньски, 73).

Дзанимаккья, Серникола, Валери