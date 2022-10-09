Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
В девятом туре итальянской Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Кремонезе».
Новичок Серии А сумел отыграться после гола Политано с пенальти. Сразу после перерыва забил Дессерс.
Положительный для андердога счет держался до концовки встречи. Но Симеоне удалось пробить оборону соперника. А в компенсированное время Лосано и Оливейра забили еще по мячу.
«Наполи» набрал 23 очка и обошел «Аталанту» на два балла. Отныне неаполитанцы – единоличные лидеры Серии А.
Серия А, 9 тур
«Кремонезе» – «Наполи» 1:4
Голы: Дессерс, 47 – Политано, 26 (пен.), Симеоне, 76, Лосано, 90+3, Оливейра, 90+6
«Кремонезе»: Раду, Серникола, Бьянкетти, Лочошвили, Куальята, Валери (Буонаюто, 72), Мейте, Аскасибар (Чиофани, 79), Дессерс (Айву, 73), Дзанимаккья (Окереке, 46), Афена-Гьян (Эскаланте, 62).
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 82), Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливейра, 82), Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Симеоне, 57), Политано (Лосано, 73), Кварацхелия, Распадори (Зелиньски, 73).Предупреждения: Дзанимаккья, Серникола, Валери
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